DJE BALETI : Lorgnant toujours plus loin vers l'Afrique via une Méditerranée réinventée, le trio toulousain marie les riffs chamaniques de l'espina, instrument niçois redécouvert par Jérémy Couraut, aux rythmes châabis, à la tarentelle ou au highlife, dans une transe fusionnelle furieusement primitive.

« Du blues touareg à la tarantelle italienne, des musiques caribéennes au folk nissart, le trio toulousain emprunte à tous les styles pour ne se concentrer que sur le sien, rock de toutes les origines qui mêle le français et l'occitan dans un bal populaire chaleureux et bariolé ». Les Inrocks

YENNAYER : Entre rythmes berbères et groove africain, Yennayer propose une musique festive et énergique qui invite à la fête, au chant et à la danse

Concert proposé par l'IEO du Cantal et la Cimade dans le cadre des Semaines interculturelles organisées par la Ville d'Aurillac

