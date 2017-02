Plus d'infos sur le spectacle Aldebert à Aurillac

Les Derniers Couchés (L.2-1005274) et RPO présentent, en accord avec Le Mur du Songe: ce concert.

Aldebert "Enfantillages 2" Avec la poésie et l'espièglerie qui ont fait le succès du premier opus (disque d'or avec 80 000 albums vendus), Aldebert replonge dans le monde des enfants, fait apparaître de nouveaux personnages (dragons, fakirs, médecins, rappeurs, parents débordés, voisins musiciens...), et s'interroge sur les problématiques qui font la réalité des enfants d'aujourd'hui (l'avenir, l'ouverture sur le monde, la famille, la tolérance, l'amour et surtout l'ivresse de la transgression !). Avec près de 300 représentations du spectacle, « Enfantillages » a déjà ravi plusieurs centaines de milliers de spectateurs, des petites salles aux grands festivals, en passant par l'Olympia ou l'Opéra Garnier. Après avoir réuni une première famille de chanteurs et chanteuses sur le premier volet (Maxime Le Forestier, Cali, Anne Sylvestre, Hubert-Félix Thiéfaine, Yves Jamait, Marcel Amont, Clarika, Renan Luce, Amélie-les-crayons, Les Ogres de barback, Elodie Frégé, Vincent Baguian, Riké et Steve Waring), Aldebert propose a nouveau a des artistes de générations et d'horizons différents de participer a ce second album. Le spectacle offre une toute nouvelle scénographie et une mise en scène dans un décor inédit : La "Machine musicale interactive", haute en couleurs, où se mêlent jeux d'ombre, projection vidéos, théâtralité et instruments farfelus. Qu'il s'agisse du cadre scolaire ou familial, Aldebert, accompagné de ses quatre musiciens, propose a son public un moment d'évasion et de bonne humeur communicative. Réservations PMR : 04 73 14 65 45